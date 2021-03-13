THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Punter ve Siva

AX Armani Exchange Milan'ın ABD'li basketbolcusu Kevin Punter ve ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Peyton Siva, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

AX Armani Exchange Milan'ın ABD'li basketbolcusu Kevin Punter ve ALBA Berlin'in ABD'li basketbolcusu Peyton Siva, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29. hafta karşılaşmalarında 28'er verimlilik puanına ulaşan Punter ve Siva, kariyerlerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldular. Punter, 84-76 galip ayrıldıkları CSKA Moskova deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Siva ise takımının konuk olduğu ASVEL'i 95-89 yendiği maçta 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt üretti.

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