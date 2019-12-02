Son Dakika Haberleri: THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Larkin oldu
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THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Larkin oldu

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 5 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının MVP'si Larkin oldu, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, son 5 maçını kazanan Anadolu Efes'te sergilediği performansla kasım ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.


ABD'li basketbolcu, kasım ayında çıktığı 5 maçta 26,2 sayı, 4,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


Kasım ayında maç başına 30,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Larkin, Bayern Münih'e karşı 49 sayı atarak Avrupa Ligi tarihinde bir karşılaşmada en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:45 
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