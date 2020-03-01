THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasındaki AX Armani Exchange Milan-Real Madrid maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasındaki AX Armani Exchange Milan- Real Madrid maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Mart Salı günü İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ın İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacağı maçın, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ULEB Avrupa Kupası'nda, Germani Brescia Leonessa ile Umana Reyer arasında aynı tarihte İtalya'da oynanacak mücadelenin de seyircisiz yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

İtalya'da daha önce de Serie A'daki bazı karşılaşmaların seyircisiz oynanması kararı alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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