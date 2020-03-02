THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic

6 saat önce

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic, System.String[]

Barcelona'nın Karadağ asıllı İspanyol basketbolcusu Nikola Mirotic, THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 4 maçını da kazanarak play-off'lara kalmayı garantilediği şubat ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 4. kez ayın MVP'si unvanına erişen Mirotic, şubat ayında 25,5 verimlilik puanı, 21 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Geçen yılın aralık ayında da MVP seçilen 29 yaşındaki Mirotic, Barcelona'dan Ante Tomic ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin'den sonra bu ödülü aynı sezon iki kez kazanan üçüncü oyuncu oldu.

Türk Hava Yolları, Barcelona, Karadağ, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak
AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:19:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]