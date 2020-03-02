THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 4 maçını da kazanarak play-off'lara kalmayı garantilediği şubat ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

THY Avrupa Ligi'nde şubat ayının MVP'si Barcelona'dan Mirotic, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın 4 maçını da kazanarak play-off'lara kalmayı garantilediği şubat ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.


Kariyerinde 4. kez ayın MVP'si unvanına erişen Mirotic, şubat ayında 25,5 verimlilik puanı, 21 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


Geçen yılın aralık ayında da MVP seçilen 29 yaşındaki Mirotic, Barcelona'dan Ante Tomic ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin'den sonra bu ödülü aynı sezon iki kez kazanan üçüncü oyuncu oldu


Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:37 
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