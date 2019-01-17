THY Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi
1 saat önce
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Basketbolda THY Avrupa
Ligi'nin 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes
ile Darüşşafaka Tekfen
, 19. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor.
Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Volkswagen
Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-88 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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