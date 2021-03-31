THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından erken çeyrek final - Son Dakika

THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından erken çeyrek final

31.03.2021 11:17
THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından erken çeyrek final, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko normal sezonun bitimine iki hafta kala play-off'u garantileyerek önemli bir başarıya imza attı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko normal sezonun bitimine iki hafta kala play-off'u garantileyerek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 32. hafta maçları oynanıyor. Ligin en formda ekiplerinden Anadolu Efes, İspanya'da Real Madrid karşısında farklı galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Lacivert-beyazlılar bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla sayı atan ekip unvanını eline geçirerek rakibini Madrid'de 25 sayı farkla 108-83 yendi ve 21. galibiyetini elde etti.

Bayern Münih'i Almanya'da 77-68 yenen Fenerbahçe Beko ise 20. galibiyetine ulaştı ve bir kez daha adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Fenerbahçe Beko üst üste 6. kez

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez play-off'a kalarak önemli bir başarı hikayesi yazdı.

Zeljko Obradovic yönetiminde üst üste 5 kez Dörtlü Final'e kalan sarı-lacivertliler, efsane başantrenörünün bu sezon takım çalıştırmama kararından sonra takımı Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov'a emanet etti.

Kokoskov'la sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son 17 maçının 15'ini kazanarak gerçekleştirdiği çıkışla üst üste 6. kez play-off'a kalmanın sevincini yaşadı.

Anadolu Efes göz dolduruyor

Şampiyonluğun en büyük adayı olduğu geçen sezonun pandemi nedeniyle tamamlanamamasından sonra Anadolu Efes, yarım kalan işini bitirmek için emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan lacivert-beyazlılar, üst üste ikinci kez çeyrek finale kalmayı başardı.

İki takımla erken garantileyen tek ülke Türkiye

THY Avrupa Ligi'nde iki takımla bitime 2 hafta kala play-off'u garantileyen tek ülke Türkiye oldu.

Şu ana dek Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanı sıra Barcelona (İspanya), CSKA Moskova (Rusya) ve AX Armani Exchange Milan (İtalya) play-off'a kalan ekipler oldu.

Play-off'un son 3 bileti içinse büyük bir rekabet var. Son 2 haftaya girilirken Bayern Münih (Almanya), Baskonia, Real Madrid, Valencia (İspanya) ve Zenit (Rusya) çeyrek finale kalmak için büyük bir mücadele verecek.

5. kez iki Türk takımı aynı anda play-off'ta

2001 yılında tek isim altında oynanmaya başlanan THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, 5. kez en az iki takımla play-off'a kalmayı başardı.

Tük takımlarından Ülker ve Anadolu Efes, 2004-2005'te play-off'a kadar geldi. 2016-2017 sezonunda ise Darüşşafaka, Fenerbahçe ile Anadolu Efes aynı anda çeyrek finale kaldı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 2014-2015 ve 2018-2019'dan sonra bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak play-off'a birlikte kaldı.

Hedef Dörtlü Final

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in hedefinde Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final var.

Kalan 2 haftada normal sezonu ilk 4'te bitirerek saha avantajını almak isteyen iki ekibin, play-off'ta birbirlerine rakip olma ihtimali de bulunuyor. Şu an Anadolu Efes üçüncü, Fenerbahçe Beko ise beşinci sırada yer alıyor.

İki ekip İspanya'da düzenlenen son Dörtlü Final'e birlikte kalmıştı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından erken çeyrek final - Son Dakika Spor


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