THY Avrupa Ligi'ndeki ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak
13.10.2020 20:07
Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.
Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.
Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.
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