THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması

6 saat önce

THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine

THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando de Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak de Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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