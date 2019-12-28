THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine "hakem hatası" açıklaması

6 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 16. haftada İspanya temsilcisi Valencia'ya sahasında 100-98 yenildiği maçta, sarı-lacivertli ekip aleyhine sonuca doğrudan etki eden hakem hatası yapıldığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nden Fenerbahçe Beko aleyhine

Basketbolda THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun 16. haftada İspanya temsilcisi Valencia'ya sahasında 100-98 yenildiği maçta, sarı-lacivertli ekip aleyhine sonuca doğrudan etki eden hakem hatası yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Fenerbahçe Beko-Valencia müsabakasında uzatma bölümünün bitimine 11 saniye kala sarı-lacivertliler 98-97 öndeyken hakemlerin İspanyol ekibinin oyuncusu Jordan Loyd lehine basket faul verdiği hatırlatıldı.

Avrupa Ligi, bu pozisyonda hakemlerin yanlış karar verdiğini duyurdu. Pozisyonda Loyd'un Fenerbahçeli Leo Westermann'a hücum faulü yaptığı ve hakemlerin de bu yönde karar vermesi gerektiği belirtildi.

Karşılaşmayı, Luigi Lamonica, Elias Koromilas ve Saulius Racys hakem üçlüsü yönetmişti.

Avrupa Ligi yönetimi, daha önce Fenerbahçe'nin Panathinaikos'a 81-78 kaybettiği maçın son saniyesinde sarı-lacivertli basketbolcu Nando de Colo'ya yapılan faulün verilmemesinin de yanlış karar olduğunu açıklamıştı.

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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