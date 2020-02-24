THY Avrupa Ligi'nden hakemlere yönelik saldırıya kınama geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nden hakemlere yönelik saldırıya kınama geldi - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nden hakemlere yönelik saldırıya kınama geldi

24 dakika önce

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kimliği belirsiz iki saldırgan için "korkak" nitelemesi yapılarak, "Avrupa Ligi yönetimi ve turnuvada mücadele eden kulüpler olarak her türlü şiddet eylemini kınıyoruz.

THY Avrupa Ligi'nden hakemlere yönelik saldırıya kınama geldi, System.String[]

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kimliği belirsiz iki saldırgan için "korkak" nitelemesi yapılarak, "Avrupa Ligi yönetimi ve turnuvada mücadele eden kulüpler olarak her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Bu gibi olaylar karşısında sıfır tolerans prensibiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.


Polisin başlattığı soruşturmaya ve hakemlerin olayla ilgili atacağı her adıma destek olunacağı belirtilerek, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından saldırganların, THY Avrupa Ligi karşılaşmalarına ömür boyu alınmayacağı kaydedildi.


Hakemler Emin Moğulkoç, Luigi Lamonica ve Damir Javor, 21 Şubat'ta oynanan Panathinaikos- Barcelona maçı sonrası otellerine dönmek üzere bindikleri taksi seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Motosikletli iki kişi, attıkları cisimle taksinin sol arka camını kırmıştı.

Türk Hava Yolları, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:45 
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