THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

6 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin lideri Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Anadolu Efes ile Zalgiris arasında oynanacak karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka BeIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.

Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

Avrupa'da 682. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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