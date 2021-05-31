THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, kupasını aldı

Öte yandan Micic ile milli oyuncu Shane Larkin , final müsabakasının en iyi oyuncuları seçildi.

Anadolu Efes'te 3. sezonunu geçiren Vasilije Micic, Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si unvanına da layık görülmüştü.

Barcelona ile oynanan final maçında 25 sayı kaydeden Micic, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonda Barcelona'nın oyuncuları ile teknik heyetine de ikincilik ödülleri verildi.

Anadolu Efes'in oyuncuları ve teknik heyeti, Avrupa şampiyonluğunu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı. Lacivert-beyazlı kulübün başkanı Tuncay Özilhan da şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu , Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını, Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay 'a takdim etti. Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona 'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes , kupasını aldı.

Bakan Soylu'nun 'Ben başlattım' dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok