THY Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne olacak - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne olacak

6 saat önce

Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

THY Avrupa Ligi, Türk derbisine sahne olacak, System.String[]

Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, Türk derbisine sahne olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'ne bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Ligde 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşacak. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.

Anadolu Efes'in 671. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko'nun 522. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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