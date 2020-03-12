THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak - Son Dakika Spor

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak

6 saat önce

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları, koronavirüs yüzünden bir süre oynanmayacak, System.String[]

Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

Koronavirüs, birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi ile TOFAŞ'ın yoluna devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nın programını da sekteye uğrattı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği iki turnuvaya da bir süre ara verileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Koronavirüs, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:48 Kaynak: AA
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