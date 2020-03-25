Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın sağlık koşulları elverdiği zaman format değişikliğine uğramadan yeniden başlayacağı açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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