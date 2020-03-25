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THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası "sağlık koşulları elverdiği zaman" devam edecek
6 saat önce
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Karşılaşmaların uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi.
Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:00
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