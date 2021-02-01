THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
EUROCONTROL, 25-31 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Buna göre THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Pegasus Havayolları ise günlük 265 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.
Raporda, 4 haftalık verilerin 2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.
Kaynak: AA
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