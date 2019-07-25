THY Azerbaycan uçuşlarına ilgi büyük
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2018 yılında Türkiye-Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
2018 yılında Türkiye- Azerbaycan
hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları
yetkilileri vizelerin kaldırılması ile bu sayının artacağını öngörüyor.
Türkiye-Azerbaycan hattına yoğun ilgi Türk Hava Yolları yöneticilerini memnun etti. 2018 yılında Türkiye- Azerbaycan hattında 459 bin 500 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, 2019 yılının ilk altı ayında ise 236 bin 100 yolcu taşıdı. Azerbaycan hükumetinin 1 Eylül
2019 itibarı ile Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldıracağını açıklamasının Türk Hava Yolları'nın Azerbaycan uçuşlarına olumlu anlamda yansıyacağı düşünülüyor. - İSTANBUL
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