THY B787-9 Dreamliner'ların hikayesini paylaştı
22 dakika önce
9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı. Türk Hava Yolları
filosuna katmaya başladığı "B787-9 Dreamliner'ın montaj ve boyama çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. THY resmi Twitter
adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner'lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi. Türk Hava Yolları'nın şu ana kadar filosuna 3 adet B787-9 Dreamliner katılırken, yıl sonuna kadar bu rakam 6 olacak. - İSTANBUL
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