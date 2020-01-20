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THY Basın Müşaviri Üstün: "Garanti BBVA ile iş birliği aynen devam ediyor"
6 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapılan Garanti BBVA ile yollarını ayrıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapılan Garanti BBVA ile yollarını ayrıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu kaydetti.
Yahya Üstün, "Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
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