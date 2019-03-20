THY Basın Müşaviri Üstün O İddiaları Yalanladı
45 dakika önce
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Türk Hava Yolları
Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları Satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "Türk Hava Yolları Satılıyor" iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Üstün iddiaları yalanladı. Üstün, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:56 Kaynak: İHA
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