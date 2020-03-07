THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den korona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den korona virüsü açıklaması - Son Dakika

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den korona virüsü açıklaması

7 saat önce

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüse karşı uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarının görüntülerini paylaştı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'den dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan korona virüse karşı uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Üstün, "Virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz" dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüse ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün, THY olarak gerekli önlemlerin alındığını ifade ettiği açıklamasında, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır" ifadelerine yer verdi.

Üstün, uçaklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde görevlilerin uçak içerisini maskeli bir şekilde titizlikle temizlediği görülüyor.

(İHA)

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den korona virüsü açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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