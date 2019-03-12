THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: "Filomuzda Bulunan 12 Adet Boeing 737 Max Tipi Yolcu Uçağının...
1 saat önce
IHAAW183740-GEN/12-03-2019- THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" dedi.
IHAAW183740-GEN/12-03-2019
- THY
Basın Müşaviri Yahya Üstün: "Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737
MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur" dedi. 12.03.2019 18: 37: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:43 Kaynak: İHA
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