Son Dakika Haberleri: THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: İyi Başladık, Güzel Gidiyoruz

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: İyi Başladık, Güzel Gidiyoruz

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma sürecinin sona erdiği İstanbul Havalimanı'ndan yapılan THY seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: İyi Başladık, Güzel Gidiyoruz, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma sürecinin sona erdiği İstanbul Havalimanı'ndan yapılan THY seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yahya Üstün, " Yeni evimizde 13: 45 itibarıyla 10 bin 641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz." ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: DHA

İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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