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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian...
6 saat önce
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu... - İSTANBUL
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