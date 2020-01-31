THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından 'Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian... - Son Dakika

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian...

6 saat önce

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından " Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu... - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Guangzhou, Pekin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
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