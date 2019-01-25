THY Basketbol Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia: 75

THY
Basketbol Euroleague 20. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen
, Saski Baskonia
'yı 80-75 mağlup etti.
Salon: Volkswagen
Arena
Hakemler: Damir Javor
xx, Spiros Gkontas xx, Saulius Racys xx
Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 21, Muhammed Baygül
xx 7, Kidd xx 7, Diebler xx 5, Eric xxx 18, Kartal Özmızrak
xx 4, Mert Akay x, Berk Demir xx 3, Doğuş
Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş
x 7, Peiners xx 8
Başantrenör: Selçuk
Ernak
Saski Baskonia: Huertas xx 8, Janning xxx 18, Shields xx 9, Voigtmann xxx 14, Poirier xx 6, Vildoza xx 5, Diop xx 4, Jones x 2, Hilliard xx 9
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 21-29 (Saski Baskonia lehine)
Devre: 45-47 (Saski Baskonia lehine)
3. Periyot: 63-61 (Darüşşafaka Tekfen lehine) - İSTANBUL