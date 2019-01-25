Son Dakika Haberleri: THY Basketbol Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia: 75

THY Basketbol Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia: 75

42 dakika önce

THY Basketbol Euroleague 20. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Saski Baskonia'yı 80-75 mağlup etti.

THY Basketbol Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia: 75, System.String[]
THY Basketbol Euroleague 20. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Saski Baskonia'yı 80-75 mağlup etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor xx, Spiros Gkontas xx, Saulius Racys xx

Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 21, Muhammed Baygül xx 7, Kidd xx 7, Diebler xx 5, Eric xxx 18, Kartal Özmızrak xx 4, Mert Akay x, Berk Demir xx 3, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş x 7, Peiners xx 8

Başantrenör: Selçuk Ernak

Saski Baskonia: Huertas xx 8, Janning xxx 18, Shields xx 9, Voigtmann xxx 14, Poirier xx 6, Vildoza xx 5, Diop xx 4, Jones x 2, Hilliard xx 9

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 21-29 (Saski Baskonia lehine)

Devre: 45-47 (Saski Baskonia lehine)

3. Periyot: 63-61 (Darüşşafaka Tekfen lehine) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Baskonia, Spor
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