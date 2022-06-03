THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika
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THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı

03.06.2022 09:27
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı

TÜRK Hava Yolları (THY), Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY), Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta bu ülkeye yaptığı seferleri iptal eden THY, bu süreyi uzattığını açıkladı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını uzattı - Son Dakika

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