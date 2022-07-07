THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı - Son Dakika
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THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı

07.07.2022 10:22
THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı - Son Dakika
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