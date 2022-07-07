THY Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov İçin Aldığı Seferleri Durdurma Kararını 31 Ağustos'a Kadar Uzattı

Açıklamada, değişiklik ve iade işlemlerinin acentelerden, THY'nin web sitesinden ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya 'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg , Minsk, Soçi , Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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