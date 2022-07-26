THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı - Son Dakika
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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

26.07.2022 17:20
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Yekaterinburg, Ukrayna, Rostov, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı - Son Dakika
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