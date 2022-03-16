THY beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti - Son Dakika
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THY beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

16.03.2022 19:03
THY beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti

TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları(THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'ta planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.


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İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 57 seferini iptal etti - Son Dakika
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