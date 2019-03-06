Son Dakika Haberleri: Thy, Berlin'den Adana ve Gaziantep'e Direkt Uçacak

Thy, Berlin'den Adana ve Gaziantep'e Direkt Uçacak

52 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın başkenti Berlin'den Adana ve Gaziantep'e direkt uçuşlara başlıyor.

Thy, Berlin'den Adana ve Gaziantep'e Direkt Uçacak, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın başkenti Berlin'den Adana ve Gaziantep'e direkt uçuşlara başlıyor.

AA muhabirinin THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre Berlin'den Adana'ya direkt uçuş 2 Nisan'da, Gaziantep'e direkt uçuş ise 5 Nisan 2019'da başlayacak.

Yaz sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana'ya THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile ulaşabilecek. Berlin'den Gaziantep'e 5 Nisan'da başlayacak direkt seferler de haftanın cuma ve cumartesi günleri karşılıklı gerçekleştirilecek.

Yakın zamanda Antalya'dan Almanya'nın en büyük şehirleri arasındaki Berlin ve Stuttgart'a direkt uçuş başlatma kararı alan THY, Anadolu'nun farklı noktalarından bir başka Almanya şehri Düsseldorf'a da direkt seferler düzenleyecek.

Bayrak taşıyıcı havayolu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden Düsseldorf'u Anadolu'ya, Antalya, Trabzon, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'e düzenleyeceği direkt uçuşlarla bağlayacak. Yaz aylarında icra edilmesi planlanan seferlerin ilki 31 Mart'ta Düsseldorf – Antalya uçuşu olacak. Gaziantep seferleri 11 Temmuz, Kayseri seferleri 5 Temmuz, Ankara seferleri 1 Haziran, Trabzon seferleri ise 30 Haziran tarihinde başlayacak.

Avrupa vatandaşları, Türkiye kıyılarının eşsiz doğası ve Güneydoğu Anadolu'nun zengin mutfağı başta olmak üzere Türkiye'nin farklı değerlerini direkt uçuşlarla keşfetme fırsatı bulmuş olacak. Dünyaca ünlü sanayi fuarlarıyla da ön plana çıkan Düsseldorf 600 bin nüfusuyla Almanya'nın en kalabalık yedinci şehri konumunda ve Ren Nehri kıyısında bulunuyor. Yeni seferlerin iki ülke arasındaki turizm ve iş amaçlı seyahat trafiğine de katkı sağlaması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Adana, Berlin, Türk Hava Yolları, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyetsiz Sürücü Şehri Birbirine Kattı! 30 Kilometrelik Kovalamacadan Sonra Yakalandı Türk Hava Yolları, 8 Bin Personel Alacak

40 Bin Lira Çaldı, "Türkiye Çok Gelişti" Dedi Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thy, Berlin'den Adana ve Gaziantep'e Direkt Uçacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]