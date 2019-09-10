Son Dakika Haberleri: THY, "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi
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THY, "Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.

THY,

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, küresel seyahat uzmanları, APEX Resmi Havayolu Değerlendirmeleri'nin açıklandığı APEX-IFSA ödülleri için 9 Eylül'de, ABD'nin Los Angeles kentindeki kongre merkezinde bir araya geldi.

Yolcular, söz konusu değerlendirmede, Temmuz 2018 ile Haziran 2019 arasında, dünya çapında yaklaşık 600 havayolu şirketinin bir milyonun üzerinde uçuşunu puanlayarak, 2020 yılının yıldızlarını seçti.

Havayolu şirketleri koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek ve içecek, eğlence ve Wi-Fi kategorilerinde beş yıldız üzerinden değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda bayrak taşıyıcı THY üst üste üçüncü kez beş yıldız ortalaması ile ödüllendirildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, misafirlere seyahatlerinin her aşamasında mükemmelliği sunmayı hedeflediklerini, "Dreamliner" tipi uçaklarda yenilenen business class kabin tasarımlarının havacılık endüstrisinde çığır açan yeni evleri İstanbul Havalimanı ile bulutların üzerindeki ayrıcalıklı hizmetlerle değişim yaşadıklarını belirtti.

Aycı, "Bu değişimin yolcularımız tarafından beş yıldızla ödüllendirildiğini görmek mutluluk veriyor. APEX'e ve birlikte uçtuğumuz tüm değerli konuklarımıza, bu gayretimizi görüp takdir ettikleri ve bizi bu değerli ödüle üst üste üçüncü kez layık gördükleri için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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