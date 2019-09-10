Son Dakika Haberleri: THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi
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THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi

55 dakika önce

THY, dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.

THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi, System.String[]

THY, dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.

Türk Hava Yolları, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:35 
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