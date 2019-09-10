THY 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi
55 dakika önce
THY, dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.
THY, dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX tarafından "2020 Yılının Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:35
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