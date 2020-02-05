THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı - Son Dakika

THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı

6 saat önce

Türk Hava Yolları (THY), seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı.

THY, bilet fiyatını koruma uygulaması başlattı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı.

Dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuş gerçekleştiren THY'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket yolcuları için yeni bir uygulamayı hizmete soktu.

THY, bilet alım işlemlerinde özellikle seyahat programı kesinleşmeyenler için fiyatı koruma uygulaması başlattı.

THY'nin fiyatı koru uygulamasında standart korumada yolcular, uçuşlarına kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek. THY'nin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amerika kalkış ve varışlı THY yolcuları, uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Fiyatını koru uygulamasıyla ilgili detaylı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ek-hizmetler/fiyati-koru" linkinden ulaşılabilir.

Türk Hava Yolları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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