Son Dakika Haberleri: THY, BİLET İADE DEĞİŞİKLİĞİNİ 8 HAZİRAN'A KADAR UZATTI
Son Dakika Güncel Haber

THY, BİLET İADE DEĞİŞİKLİĞİNİ 8 HAZİRAN'A KADAR UZATTI

57 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi, 8 Haziran'a kadar uzattı.

THY, BİLET İADE DEĞİŞİKLİĞİNİ 8 HAZİRAN'A KADAR UZATTI, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY),  23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi, 8 Haziran'a kadar uzattı.


 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı-varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların değişiklikleri 8 Haziran'a kadar uzatıldı.


 

Açıklamada "Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuş yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması; herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir" denildi. 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:38 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB plajlarında sezon açılıyor İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi 3 Haziran 2019'da gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, burçları nasıl etkileyecek? Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY, BİLET İADE DEĞİŞİKLİĞİNİ 8 HAZİRAN'A KADAR UZATTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]