Üye Girişi
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak - Son Dakika

THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

04.02.2022 16:53

HAVACILIK sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı.

HAVACILIK sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı.

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 ? 31 Aralık 2002tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

İSTİHDAM İÇİN SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat 'Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek' dedi.

THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, Havacılık, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THY, bin kadın kabin memuru işe alacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: THY, bin kadın kabin memuru işe alacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement