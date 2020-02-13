THY BİRÇOK YENİLİĞİ İÇİNDE BARINDIRACAK A350 UÇAĞININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları, kısa süre içerisinde filosuna katılacak Airbus'un en yeni ve son teknolojileri içinde barındıran uçağı Airbus 350'lerden ilkinin fotoğrafını paylaştı.

Uçuş destinasyonları her yıl artan Türk Hava Yolları , Avrupalı uçak üreticisi Airbus'a 25'i kesin 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkini Mart ayında filosuna katacak. Mart ayından itibaren 2023'e kadar filoya dahil edilecek yeni nesil uçaklar, son teknolojiye sahip özellikleriyle de dikkat çekecek. Sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan uçak, kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ile uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirilmesiyle pilotlara büyük kolaylık sağlayacak.

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THY, filoya katılacak olan ilk Airbus 350 uçağını Airbus'ın Fransa 'daki tesislerindeki fotoğrafını "Ailemize yeni katılacak üyemiz için hazırlıklar devam ediyor" bilgisiyle sosyal medya hesabından paylaştı. 2020 yılında 5, 2021'de 4, 2022'de 8, 2023'de 9 ve 2024'de de 4 adet olmak üzere toplam 30 adet A350, THY'nin filosuna katılacak. A350'ler ile sefer yapacağı hatlar da belli oldu. Uçaklar Londra Dubai , Manila, Buenos Aires Sao Paulo gibi hatlarda sefere verilecek.

A350'LERDEN ÖNCE SİMÜLATÖRLER GELDİ

THY, A350'ler gelmeden bu uçaklarda uçacak pilotlarının tip eğitimi için A350 simülatörünü devreye aldı. Aralık ayında kurulumu tamamlanan simülatörde bugüne kadar 60 pilot eğitimini tamamladı. Tip eğitimlerini A330 filosunun kaptanları ile ikinci pilotlar alıyor. Mart ayından itibaren ikinci simülatörün hizmete girmesiyle daha fazla sayıda pilotun daha kısa sürede eğitim alması hedefleniyor. Yerli ve yabancı birçok havayolu şirketine eğitim hizmeti sunan THY, böylelikle A350 tip eğitimlerini de yurt dışına da ihraç edebilecek.

UÇAKTAKİ YENİLİKLER ŞÖYLE;

A350'lerin daha hafif ve maliyet açısından çok daha elverişli, yeni jenerasyon bir uçak olduğunu kaydeden THY'nin A330 ve A350 Tip Eğitim Müdürü Kaptan Pilot Burak Bekman, uçaktaki yenilikler hakkında şu bilgileri vermişti:

"Uçaklar, hafif olduğu için yakıt verimliliği açısından çok uygun. Son teknoloji kullanılmış. A350'ler daha yüksekten uçuyor. Mesela A330'ların 41 bin fit tavanı var. A350'nin ise 43 bin fit tavanı var. A330'dan farklı olarak otomatik çarpışma önleyici sistemi var. Yani diğer uçaklarla yakın geçme durumda, pilot hiçbir şey yapmadan uçağın kendisi 'otomatik kaçınma' yapabiliyor.

Brake to Vacate (BTV) sistemi ile uçağın pistin hangi taksi yolundan terk etmesini istiyorsak sistem üzerinden seçerek uygun fren kullanımı sağlanarak bunun sonucunda pistte kalma süresi azaltılıyor. Ayrıca fren sıcaklıkları da optimize edilerek maliyetler düşüyor. Uçakta basınç kaybı durumunda, ekibin 15 saniye içinde müdahale etmemesi durumunda otomatik olarak alçaltma başlatıyor ve ayrıca bunun için gerekli tüm sistem ayarlamalarını da otomatik olarak yerine getiriyor."

Görüntü Dökümü: ARŞİV

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-A350 Simülatörü dış görüntüsü

-Simülatörden görüntüler

-Simülatörün kokpiti

-Kokpitte A350 tip eğitimi alan pilotlar

-Pilotların simülatör uçuş hazırlıkları

-Dokunmatik ekranlar üzerinden uçuş bilgilerinin girilmesi

-Uçağın taksi yaparken kamera görüntüsünün ekranda yer alması

-Kabin basıncı düşmesi ve pilotların oksijen maskelerini takması

-Uçağın alçalması

-Otomatik çarpışma önleyici sistemin devreye girmesi

-A350 tip müdürü Kaptan Pilot Bülent Bekman ile röp.

-Kaptan pilot Bülent Ünalan ile röp.

-Kaptan pilot Güçlü Ülgenalp'ın açıklamaları

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar

- İstanbul