THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu
1 saat önce
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:50
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