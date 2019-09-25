Son Dakika Haberleri: THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu
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THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu

1 saat önce

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.

THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu, System.String[]

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturulduğunu belirterek, "Bu önemli projeyle dünya barışının tesisine katkı sağlama gayretinde olacağız." dedi.

Türk Hava Yolları, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:50 
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