THY: Boeing ile irtibat halindeyiz
1 saat önce
Filosunda 11 adet 737 Max 8 tipi uçak bulunan THY, dünkü kazanın ardından üretici Boeing firmasıyla temasa geçtiklerini bildirdi.
Filosunda 11 adet 737 Max 8 tipi uçak bulunan THY, dünkü kazanın ardından üretici Boeing firmasıyla temasa geçtiklerini bildirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:25
THY Yolcularını Uyardı! 6 Nisan'da Büyük Taşınma Başlıyor
En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi
YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok
Taksinin, Kız Çocuğuna Çarpma Anı Kamerada!