Son Dakika Haberleri: THY: Boeing ile irtibat halindeyiz

THY: Boeing ile irtibat halindeyiz

1 saat önce

Filosunda 11 adet 737 Max 8 tipi uçak bulunan THY, dünkü kazanın ardından üretici Boeing firmasıyla temasa geçtiklerini bildirdi.

THY: Boeing ile irtibat halindeyiz, System.String[]
Filosunda 11 adet 737 Max 8 tipi uçak bulunan THY, dünkü kazanın ardından üretici Boeing firmasıyla temasa geçtiklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:25 

Boeing, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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