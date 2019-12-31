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THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu
6 saat önce
THY: Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı
Türk Hava Yolları (THY) yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:20
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