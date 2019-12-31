THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu - Son Dakika Dünya

THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu

6 saat önce

THY: Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı

THY Boeing'ten 737 Max tazminatı aldığını duyurdu, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.


THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız, yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı." denildi.

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Türk Hava Yolları, Boeing 737, Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:20 
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