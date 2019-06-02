THY bugün yılın rekoru için uçuyor
21 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz.
Türk Hava Yolları
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, İstanbul
Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz" dedi.
31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı
tatili için vatandaşların hava ulaşımına olan yoğun ilgisi sürüyor. Bayramın da etkisiyle artan ilginin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2 Haziran Pazar günü (bugün) yılın yolcu rekorunun kırılacağını açıkladı.
"Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz"
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter
'dan yaptığı paylaşımda THY'nin "İstanbul Havalimanı'nda bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanında yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı
Binali Yıldırım, Bakan Varank'ın sahur davetine bir tepsi simitle katıldı
İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama
Onur Ünlü'den tepki çeken İstanbul paylaşımı: İşgali fetih zanneden vasatlar beni takip etmesin!