Son Dakika Haberleri: THY bugün yılın rekoru için uçuyor
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THY bugün yılın rekoru için uçuyor

21 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz.

THY bugün yılın rekoru için uçuyor, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda yılın yolcu rekorunun kırılacağı bilgisini paylaşarak, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz" dedi.

31 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşların hava ulaşımına olan yoğun ilgisi sürüyor. Bayramın da etkisiyle artan ilginin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2 Haziran Pazar günü (bugün) yılın yolcu rekorunun kırılacağını açıkladı.

"Bugün İstanbul Havalimanı'nda yılın rekorunu kırıyoruz"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda THY'nin "İstanbul Havalimanı'nda bayram bereketi! Bugün İstanbul Havalimanında yılın rekorunu kırıyoruz. 501 çıkış seferi ile 85 bin yolcumuzu uğurluyoruz. Şimdiye kadar yüzde 90 zamanında kalkış ile operasyon güzel gidiyor. Mutluluk ve emniyet ile gidin" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:07 Kaynak: İHA
İstanbul, Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları, Güncel
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