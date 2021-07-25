THY, bugünkü seferlerde yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştı - Son Dakika

Türk Hava Yollarının (THY), bugünkü 1397 uçuşta, 216 bin yolcu ile yüzde 76,6 doluluk oranına ulaştığı duyuruldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uçaklarındaki her 4 koltuktan üçünde yolcularının olduğunu belirtti.

Türk Hava Yollarının yeniden hayal ettikleri noktada olduğunu kaydeden Üstün, "Bugün 216 bin misafirimizi 1397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.