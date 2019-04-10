Son Dakika Haberleri: THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı

THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı

1 saat önce

THY, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na taşındı.

THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı, System.String[]
THY, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na taşındı. 45 saat süren taşıma operasyonu sonrası Atatürk Havaalanı tüm tarifeli uçuşlara kapatıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçede Adaylar Mazbata Almayı Bekliyor Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum Arnavutköy'de 3 Kişinin Öldüğü Çatışma Anı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]