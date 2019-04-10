THY, ‘Büyük Göç’ ile yeni havalimanına taşındı
1 saat önce
THY, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'na taşındı.
THY
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:59
, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan ve ilk etap açılışı gerçekleştirilen İstanbul
Havalimanı'na taşındı. 45 saat süren taşıma operasyonu sonrası Atatürk Havaalanı
tüm tarifeli uçuşlara kapatıldı.
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