THY çalışanından köy okullarındaki çocuklar için tablet bilgisayar kampanyası - Son Dakika

THY çalışanından köy okullarındaki çocuklar için tablet bilgisayar kampanyası

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ağrı ofisi çalışanı Cafer Canşi, köy okullarında eğitim gören, uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için tablet ve internet bağışı kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Ağrı ofisi çalışanı Cafer Canşi, köy okullarında eğitim gören, uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için tablet ve internet bağışı kampanyası başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) daha da önem kazandı. THY'nin Ağrı ofisinde satış trafik şefi olarak görev yapan Canşi, "Köy Okulları Yardım Projesi" isimli sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile bugüne kadar imkanları kısıtlı fakat hayalleri büyük 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

Ağrı ve çevre ilerde, köy okullarındaki çocuklar için birçok önemli projeyi hayata geçiren Canşi, çocukların kesintisiz eğitim alarak gelecekte hedefledikleri mesleğe emin adımlarla ilerleyebilmeleri için yardımseverlere önemli bir çağrıda bulundu. Çağrıya kayıtsız kalmayan yardımseverlerin desteğiyle Ağrı'nın Esenköy İlkokulu'ndaki 25 çocuğa tablet hediye edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 160 çocuk yeni tabletlerine kavuştu.

Canşi, projeyi hayata geçirdiği 2014 yılından bugüne kadar 100 binden fazla çocuğun eğitim ve yaşam standardını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Yardımseverlerin tablet hediyelerini bekliyoruz."

Bugün tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün köydeki çocukları genele göre daha çok zorladığını kaydeden Canşi, "Uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan çocuklarımız var. Bugün biz 25 öğrencimize bağışçılarımızın desteğiyle tablet bilgisayar desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 160 öğrencimize bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tablet projemiz devam ediyor, destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız. Yardımseverlerin tablet hediyelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tablet hediye edilen Esenköy Ortaokulu öğrencisi İslam Tekin ise çok şaşırdığını ve sevinçli olduğunu belirtti.

Tekin, büyüyünce öğretmen olmak istediklerini kaydederek, "Benim gibi çoban olan çocuklara yardım edecek Cafer abi gibi onlara destek olacağım." değerlendirmesini yaptı.

Sekizinci sınıf öğrencisi Fatoş Ekinci de "Koronavirüs yüzünden okula gidemiyordum, tabletim olmadığı için de EBA'ya giremiyordum. Köy şartlarında imkan bulmak çok zor ancak şimdi tabletimiz var ve daha iyi şartlarda eğitim alabileceğiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Velisi Orhan Başkara ise köydeki çocukların çok zor şartlar altında olduğu için uzaktan eğitim alamadığına dikkati çekerek, hediye edilen tabletlerin sayesinde öğrencilerin derslerine çalışabileceklerini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Cafer Canşi, hayalleri dünyanın sınırlarından geniş 160 kardeşimize tablet hediye ederek onları uzaktan eğitim ile buluşturdu. Türk Hava Yolları ailemizin bireyleri her koşulda milletimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altı yıldır faaliyetlerine devam eden "Köy Okulları Yardım Projesi" ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında "Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza Tadım" projeleri bulunuyor.

THY çalışanından köy okullarındaki çocuklar için tablet bilgisayar kampanyası

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Tablet, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY çalışanından köy okullarındaki çocuklar için tablet bilgisayar kampanyası - Son Dakika

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