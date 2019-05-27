THY çalışanları iftarda buluştu

Türk Hava Yolları ailesi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türk Hava Yolları ailesi Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz eğer sizlerle birlikte 70 milyar dolar hedefine gelirsek hem Türkiye'nin cari açığını pozitife çevirmiş olacağız. Ekonomiye çok ciddi bir katkı kazandırmış olacağız. Her şeyden önemlisi bunu Türk Hava Yolları ile yapacağımız için hem Türkiye'nin hem de Türk Hava Yollarının marka değerini beraber yüceltmiş olacağız" dedi.



Türk Hava Yolları ailesinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve çok sayıda üst düzey yöneticiler katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy programda yaptığı konuşmada Türk Hava Yollarında ulaşılan başarıların devam edeceğini kaydetti. Bakan Ersoy, "Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin hedefleri daha yukarıya çekildi. Turizm Bakanlığı olarak turizm ile ilgili hedeflerimizi 2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefimizi 70 milyon turist, 70 milyar dolar olarak revize ettik. Bu bağlamda radikal bir değişikliğe giderek de nicelikli turistten vazgeçmiş değiliz. Bundan sonra konsantrasyonumuzu nitelikli turiste vererek 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk. Bizim bu yolda en büyük destekçimiz, en büyük stratejik partnerimiz Türk Hava Yolları olmalıydı. İlk etapta yaptığımız ilk icraatta zaten Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu bir protokol ile Antalya - Bodrum - Dalaman - İzmir gibi turistik destinasyonlarımıza Business Classlı Türk Hava Yolları tarifeli seferlerin 2019 yılı Nisan ayı itibariyle başlatılması ve Nisan ayı itibariyle de ilk uçuşlar başladı. Hedefimiz ilk etapta 11 ülkeye haftalık 67 tane seferdi. Türk Hava Yollarımız verdiği sözü tutarak taahhüt ettiği uçuşları Nisan ayı itibariyle başlattı. Türk Hava Yolları ile bu yolda bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Türk Hava Yolları Türkiye'nin gururu." şeklinde konuştu.



Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bizi dünyada açık ara temsil eden en büyük, kurumsallaşmış global bir markamız. Kıymeti ve değeri çok büyük. Bunlar sizlerin çabalarıyla gerçekleşiyor. Sizlerin göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve devamlı olarak yükseltmiş olduğunuz Türk Hava Yolları markası Türkiye'nin de uluslararası arenada motivasyonunu yükseltiyor. Bizi ve Türk halkını gururlandırıyor. Bizim de daha büyük hedeflere koşmamız için en büyük motive kaynağımız oluyor"



Turizm'in bugün Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Biz eğer sizlerle birlikte 70 milyar dolar hedefine gelirsek hem Türkiye'nin cari açığını pozitife çevirmiş olacağız. Ekonomiye çok ciddi bir katkı kazandırmış olacağız. Her şeyden önemlisi bunu Türk Hava Yolları ile yapacağımız için hem Türkiye'nin hem de Türk Hava Yollarının marka değerini beraber yüceltmiş olacağız. Hem de Türk halkının refaha ulaşmasında çok büyük bir emeğimiz olacak. Türk Hava Yollarındaki bu yenilikçilik, gelişim, zirveye oynama hırsının bütün Türkiye'deki kurumlara örnek olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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