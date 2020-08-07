THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın - Son Dakika

THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor.

THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın, System.String[]
Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor. Binlerce havayolu çalışanı işsiz kalırken süreçteki olumsuzluğun ne kadar devam edeceği de belirsizliğini koruyor. Yaklaşık dört aydır kısa çalışma ödeneği imkanından yararlanan THY çalışanları belirsizlik ortamı sürerken temmuz ayı itibarıyla yeniden, üyesi oldukları Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) aidatı ödemeye başladı. İsmini açıklamak istemeyen birçok çalışan, ekonomik açıdan zor bir süreç yaşadıkları bu günlerde sendikanın eski maaşları oranına göre aidat alındığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bu dönemde sendikanın kendilerinden aidat almamasını istedi.

Dünya ekonomilerini de derinden sarsan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi havacılık sektörünü büyük felce uğrattı. Yolcu sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler yaşandı. Özellikle dünyada günlük uçuş trafiği 190 binlerden 46 bine kadar indiği günler oldu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) de dünya genelinde pandeminin havacılığı nasıl etkilediğini duyurdu. IATA'nın verilerine göre havacılık sektöründe durumlar iç açıcı değil. Verilen bilgilere göre haziran ayında daha fazla uçuş vardı, ancak yine de talep 2019 seviyelerine göre 86,5 düştü. Havacılığın çok derin bir krizin içinde olduğunu belirten IATA yetkililerine göre ABD iç hat uçuşları da yüzde 80'in altında kaldı. Birlik, uluslararası talebin hala 95'in üzerinde düşüşte olduğunu belirtti. IATA yaptığı açıklamada, bir iç araştırmaya atıfta bulunarak, çoğu havayolunun koronavirüs krizi nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde personel sayısını azaltmayı düşündüğünü duyurdu.

GELİR KAYIPLARI İSTİHDAMI DA VURDU

Türkiye ve dünyada tarihin en zor günlerini geçiren havacılık sektöründe yolcu sayısındaki kayıplarla havayollarının gelirleri de büyük düşüşler meydana geldi.Planları alt üst olan havayollarının gelirlerindeki kayıp beraberinde istihdamı da olumsuz etkiledi. Uçakların yere inmesiyle beraber şirketlerde işten çıkarmalar, ücretsiz izinler arttı. Havacılık sektöründe belirsizliğin ne kadar süreceğiyle ilgili tarih verilmezken havacılık sektöründe şirketler ve çalışan sendikaları arasında maaşların yeniden düzenlenmesi üzerine görüşmeler devam ediyor.  Türkiye'de ise 20 bin kişinin üzerinde Türk Hava Yolları çalışanını temsil eden Türkiye Sivil Havacılık Sendikası(Hava-İş) ile THY yönetimi arasında sendika üyesi çalışanların maaşları üzerinde görüşmeler gerçekleşse de henüz bir anlaşma sağlanamadı.

"ESKİ MAAŞIMIZA GÖRE AİDAT ALIYORLAR"

Yaklaşık dört aydır İş-Kur tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneği imkanından yararlanan Türk Hava Yolları çalışanları belirsizlik ortamı sürerken temmuz ayı itibarıyla yeniden sendika aidatı ödemeye başladı. Kısa çalışma ödeneği nedeniyle şirketten maaşlarının yarısını alabilen çalışanlar temmuz ayında Hava-İş Sendikasına 100-500 lira arasında değişen miktarlarda aidat ödediği öğrenildi. İsmini vermek istemeyen birçok çalışan, ekonomik açıdan zor bir süreç yaşadıkları bu günlerde Hava-İş Sendikası'nın eski maaşları oranına göre aidat almasına tepki gösterdi. Çalışanlar, "Sendika bu dönemde bizden aidat almasın" dediler. Türk Hava Yolları çalışanları Memur, Uzman, Kabin Memuru, Pilot gibi farklı pozisyonlarda görev alıyor ve sendikaya maaşlarının yüzde 2'sini aidat olarak ödüyor.


- İstanbul
Türk Hava Yolları, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:24

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi 9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı         
17:07
"Bu şartlarda kabul etmedik" diyen Ali Koç'tan Bankalar Birliği tepkisi: Biz aptal mıyız yapılandırmayı yapmayalım?         
16:26
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için         
16:22
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı         
15:55
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı hakkında konuştu: Makul bir davet         
14:39
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı         
14:14
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti         
12:54
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı         
11:08
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı         
08:23
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı         
07:26
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2020 23:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei