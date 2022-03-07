THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu - Son Dakika
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THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu

07.03.2022 12:07
THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu

Türk Hava Yolları (THY), çalışanlarıyla ilk kez katıldığı profesyonel voleybol turnuvası "Fonex Şirketler Voleybol Ligi"nde namağlup şampiyon oldu.

Türk Hava Yolları (THY), çalışanlarıyla ilk kez katıldığı profesyonel voleybol turnuvası "Fonex Şirketler Voleybol Ligi"nde namağlup şampiyon oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, profesyonel standartlarda gerçekleştirilen kurumlar arası sportif organizasyon Fonex Şirketler Voleybol Ligi'ne katılan milli bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin çalışanları, dün Burhan Felek Spor Salonu'nda Anadolu Hayat Emeklilik'e karşı oynadığı final maçını 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada THY voleybol takım oyuncularından Soner Tekgül en değerli oyuncu, Tolga Ayaz en iyi pasör çaprazı, Çağlar Yüzüak en iyi libero olmak üzere üç ayrı bireysel ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şampiyonluktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Hava Yolları olarak spora verdiğimiz değerin yanı sıra şirketimizin profesyonel olarak yer aldığı bir branş olması nedeniyle voleybol bizim için ayrı bir öneme sahip. Bugün çalışanlarımızın özveriyle tamamladıkları bu turnuvada şampiyonluk mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Türk Hava Yolları ailesini ve oyuncularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

THY çalışanlarından oluşan kurumsal voleybol takımı kadrosunda, genel müdürlük, teknik ve kabin gibi birçok farklı bölümden bir araya gelen 14 kişi yer aldı. Şampiyon takımın kadrosu Çağrı Kayaokay, Yücel Aladağ, Soner Tekgül, Kamil Cenk Başbülbül, Tolga Ayaz, Kerem Bitgül, Başak Kumtepe, Ebru Barbarosoğlu, Elif Aksoy, Duygu Yücebaş, Nusret Üstünel, Alperen Buğra Demirtaş, Yiğit Tulgar, Çağlar Yüzüak ve Aslı Kolçak'tan oluştu.

THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu
THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu

YORUMLAR
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Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını çocuklarının mezarına götürmek istiyorlar Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını çocuklarının mezarına götürmek istiyorlar Sosyal proje olarak kurulan voleybol takımı, Sultanlar Ligi yolunda Sosyal proje olarak kurulan voleybol takımı, Sultanlar Ligi yolunda

Türk Hava Yolları, voleybol, Şampiyon, Fonex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY çalışanları voleybolda şampiyon oldu - Son Dakika


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