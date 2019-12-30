THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı - Son Dakika
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THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı

6 saat önce

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Çin'in 3 bin yıldır yaşayan kenti Xi'an seferlerine başladı.

THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı, System.String[]

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY), Çin'in 3 bin yıldır yaşayan kenti Xi'an seferlerine başladı.


Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin'e gerçekleştiren THY, ülke uçuş ağını büyütmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın 318'nci uçuş noktası Çin'in Xi'an şehrini oldu. Bu uçuşla Xi'an'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan tarihi ipek yolunun tamamını uçuş ağıyla kapsandı. THY'nin bu kente gerçekleştireceği seferler Airbus A330 tipi uçaklar ile haftada üç frekans olarak icra edilecek.


İlk uçuş nedeniyle Xi'an Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yeni evimize taşındığımız, birçok farklı alanda yeniliklere imza attığımız 2019 yılını çok özel bir şehri uçuş ağımıza katarak tamamlıyoruz. Misafirlerimizi, tarihin en önemli başkentlerinden olan Xi'an'dan dünyanın 126 ülkesine ulaştıracak, aynı zamanda kargo operasyonlarımız ile deyim yerindeyse tarihi ipek yolunu bulutların üzerine taşıyacağız. Yeniuçuşlarımız, son yıllarda ülkemizin pek çok cazibe merkezineilgisi artan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı turistlere de kolaylık sağlayacak böylece ülkemize gelen turist sayısına katkıda bulunacaktır" dedi.


Dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olan Xi'an'a Türk Hava Yolları ile seyahat edecek yolcular, şehirde 3 bin yıllık tarihi dokuyu ve sayısız kültürel mirası keşfedebilecek. Çin tarihinde 13 farklı hanedana başkentlik yapmış bölgede en çok ilgi gören nokta ise her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracotta (Toprak Askerler) Ordusu. Araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıldır toprağın altında olduğu belirlenen, ilk kez 1974 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan gizemli ordu 8 bin toprak askerden oluşuyor ve dünyanın 8 harikasından biri olarak kabul ediliyor. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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