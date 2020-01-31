Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika

Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı

6 saat önce

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı

Türk Hava Yolları, Twitter, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
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