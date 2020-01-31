Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı - Son Dakika

Thy, çin seferlerini durdurma kararı aldı
6 saat önce
ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
ÇİN'İN Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle daha önce sefer azaltma kararı alan Türk Hava Yolları (THY), yeni aldığı kararla 9 Şubat'a kadar 4 kente seferlerini durdurduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Korona Virüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika ABD, Çin'de zorunlu görevi bulunmayan büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını geri çağırdı Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy, bölgede yaşananları anlattı Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi